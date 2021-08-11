Как выбрать памятник на могилу

Установка памятника на могилу — это не просто дань традициям. Речь идет об уникальной возможности показать свое отношение к усопшему, а также идентифицировать захоронение.

Люди привыкли к такому формату и не хотят от него отказываться. На памятник принято наносить дату рождения и смерти, а также теплые слова, которые они не успели сказать или хотели бы запечатлеть в вечности. Изготовление памятников стоит доверить опытным профессионалам, подробнее здесь. В этом случае не стоит экономить.

Заказывать изготовление памятников стоит заблаговременно. В этом случае будет достаточно времени, чтобы проработать детали. Памятник устанавливается на долгосрочную перспективу. Уделите внимание следующим моментам, чтобы не разочароваться в выборе:

Материал изготовления. Среди наиболее популярных, стоит выделить мрамор, гранит, бетон, искусственный камень и стекло. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Мрамор долговечный, но может обойтись в значительную сумму. Гранит доступный и прочный. Бетонные памятники можно назвать бюджетным вариантом, но они не прослужат долго. Кроме того, в этом случае можно забыть о гравировке. Памятники из стекла смотрятся оригинально и эффектно, но обойдутся в кругленькую сумму. Из искусственного камня можно создать памятник любой формы, но материал не всегда эстетичен;

Выбор формы изготовления. Это могут быть прямоугольные решения, фигурные варианты, обелиски, статуи или же скульптуры. Чем сложнее и масштабнее конструкция, тем дороже она будет стоить. Наиболее доступны изделия стандартных параметров;

Выбор разновидности портрета. В настоящее время можно выделить два варианта: гравировка и фотокерамика. Отталкиваться стоит от материала изготовления и сложности рисунка. Гравировка бывает ручной или механической. Первый вариант принято считать наиболее долговечным и надежным, поскольку в этом случае изображение наносится более глубоким слоем;

Вариант нанесения даты жизни и смерти, а также ФИО. Обычно клиентам предлагают несколько шрифтов на выбор. Важно добиться высокого порога информативности.

Желательно, чтобы картинка была целостной и присутствовало гармоничное восприятие.

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