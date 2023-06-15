Как выбрать плитку для дачи: изучили ассортимент магазинов в Петрозаводске

В столице Карелии можно найти правильную плитку, чтобы готовить еду на приусадебном участке быстро и просто.

Дачники с советских времен пользуются таким прибором, как электрическая и газовая плитка. Она удобна для приготовления еды, ценится прежде всего за свою компактность. Но различаются электрические модели по типу нагревательного элемента: есть классические, а есть и индукционные. Вторые раза в три дороже, требуют специальной посуды и могут повлиять на кардиостимулятор.

Проект «Жизнь и кошелек» изучил ассортимент плиток в трех магазинах: ЦСК, «Леруа» и DNS. Какой прибор и где можно найти, ищите советы здесь.