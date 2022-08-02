Как вычислить телефонного мошенника и оградить себя от нежелательных звонков

Согласно официальной статистике МВД по итогам первого полугодия 2022 года число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, снизилось впервые за пять лет.

Количество случаев телефонного мошенничества сократилось на 12,7%, как написали «Известия» 1 августа.

Однако, не стоит забывать, что по официальным данным в 2021 году жители Карелии отдали мошенникам более 350 миллионов рублей. Информация о новых случаях регулярно появляется в сводках региональных новостей. На «телефонный развод» ведутся совершенно любые категории населения благодаря тому, что мошенники отлично знают психологию и человеческие слабости.

В компании МТС рассказали, как вычислить телефонного мошенника и защитить себя от нежелательных звонков.

Звонят вам, а не вы

Вам позвонили «из банка» — это уже повод насторожиться. Вероятность, что вы разговариваете с настоящим сотрудником банка, а не с мошенником, близка к нулю. А уж если речь зашла о «переводе денег на безопасные счета», «подозрительных транзакциях» и любых подобных предложениях, лучше сразу прекратить разговор. А если всё-таки беспокоитесь о сохранности своих денег, лучше сами перезвоните в банк или проверьте состояние счетов через мобильное приложение.

У вас просят секретные данные

Любой банк стремится защитить данные клиента и его деньги. PIN-код, трёхзначный CVV с карты и код из SMS — всё эти пароли придумали для того, чтобы беречь ваши средства. Не удивительно, что мошенники мечтают заполучить эту информацию. На всякий случай напомним: под каким бы предлогом у вас не просили эти данные, не сообщайте их никому, даже сотруднику банка. Как только услышали подобную просьбу и тем более категоричное требование — вешайте трубку.

Разговор сводится к деньгам

Будьте уверены: мошенники постараются использовать любой предлог, чтобы выманить заветные рубли. Например, предложат перевести деньги на «безопасный» счёт или поменять валюту по сверхвыгодному курсу. Таких ловушек — огромное количество, к тому же постоянно появляются новые схемы. Постарайтесь всё время быть начеку и сохранять хладнокровие. Особенно, если «помощник» сам вас нашёл, а вы даже не знаете, кто этот человек в телефонной трубке.

Решить нужно прямо сейчас

Если с первых секунд разговора собеседник подталкивает к какому-то действию, скорее всего, это мошенник. «Срочно», «немедленно» — это вообще любимые слова телефонных жуликов. В ходе диалога незнакомец из телефонной трубки продолжит вас подгонять: «если не переведёте деньги на безопасный счёт, их украдут», «ещё пара минут и будет поздно!». А если мошенник чувствует, что жертва сомневается, он начнёт давить: «не спорьте со мной, я глава службы безопасности банка», «отказываясь выполнять мои требования, вы нарушаете закон».

Оказываясь под таким давлением, человек часто начинает паниковать и перестает относиться критически к словам собеседника. В результате он ведётся на развод и принимает необдуманное решение. Уже после того, как разговор закончен, жертву догоняет мысль о произошедшем, и он в ужасе. Но вернуть деньги уже вряд ли получится.

Собеседник играет на ваших чувствах

Срочность в принятии решения — не единственное «оружие» телефонного мошенника. Представьте, что вам поступил такой тревожный звонок: «прямо сейчас кто-то выводит ваши деньги — назовите код, что бы мы смогли заблокировать счёт», «Иван дал ваш номер, он в беде и нужно прямо сейчас перевести деньги, чтобы ему помочь». А у кого из нас нет знакомого по имени Иван?

Услышав шокирующую новость от незнакомца, постарайтесь сохранять хладнокровие. Вспомните, много ли вы знаете историй о внезапном выигрыше в лотерею? Подумайте, можно ли выиграть в лотерее, в которой вы даже не участвовали? И как часто люди получают неожиданные денежные переводы от незнакомцев?

Защита от сомнительных вызовов

Даже неудачная попытка «развести на деньги» способна изрядно испортить настроение и потрепать нервы, поэтому лучший способ не попасть на крючок к телефонным мошенникам — не вступать с ними в разговор. В этом может помочь антиспам-сервис МТС «Защитник», который распознаёт нежелательные вызовы, сам на них отвечает, а потом присылает текст с расшифровкой диалога — чтобы вы не тратили время на пустые и опасные разговоры. Для этого не нужен интернет и отдельное мобильное приложение. Актуальная спам-база обновляется постоянно с помощью Big Data.

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