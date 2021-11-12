890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Как выглядит могила "янтарного человека", обнаруженная в Карелии

Новости. Общество
12:30, 21 Ноября 2021
фото: © ПетрГУ

Новости партнеров

Экспедиция Петрозаводского университета обнаружила на западном берегу Онежского озера уникальное погребение древнего человека с множеством янтарных украшений, - рассказываем, что в нем было.

«Столица на Онего» поговорила о «янтарном человеке» и о том, чему нас может научить исторический опыт торговых и культурных связей наших далеких предков, с руководителем экспедиции, доцентом кафедры Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Александром Жульниковым.

Валерий Поташов / «Столица на Онего»

- Наша находка помогла выявить очень необычные детали погребального обряда, которые были известны специалистам по другим регионам мира, - поянил Жульников. - В частности, по гробнице Тутанхамона, где было обнаружено множество вотивных предметов, которые являлись своеобразными моделями существовавших вещей или их частями. В нашем погребении мы нашли сколы кремниевых и сланцевых орудий. Они очень маленькие, мы их даже не стали показывать в экспозиции, но мы понимаем, что, когда хоронили этого человека, его соплеменники брали от своих кремниевых кинжалов и наконечников какой-то кусочек и клали в могилу. Почему не целые вещи? Это связано с представлением о загробном мире, как о зеркальном — то, что сломано в нашем мире, оно станет целым в загробном.

Хотя самого умершего мы не нашли, тем не менее, сохранился тонкий след, окружающий могилу. Это была явно береста, мы взяли анализ, то есть умершего обернули берестой, посыпали огромным количеством охры и положили сломанный кремниевый наконечник от стрелы. По таким находкам мы можем определить и пол умершего — это был явно мужчина. Причем, характерной особенностью престижной экономики являлось то, что дарообменом занимались мужчины, и они же были носителями этого престижа. Обнаруженные нами янтарные украшения были мужскими!

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-21 12:44:17
В ПетрГУ два достижения. Комету открыли и янтарное захоронение. Больше нет за последние десятилетия. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

19.11.2021 15:46
Ничего лишнего - только деньги
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии
Налоговая нагрузка, связанная с кадастровой стоимостью недвижимости, вырастет в 2022 году, но у бизнеса нашлись защитники, которых нет у населения.
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 13
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 4
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 8
16.11.2021 14:43
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»