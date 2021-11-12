Как выглядит могила "янтарного человека", обнаруженная в Карелии

Экспедиция Петрозаводского университета обнаружила на западном берегу Онежского озера уникальное погребение древнего человека с множеством янтарных украшений, - рассказываем, что в нем было.

«Столица на Онего» поговорила о «янтарном человеке» и о том, чему нас может научить исторический опыт торговых и культурных связей наших далеких предков, с руководителем экспедиции, доцентом кафедры Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Александром Жульниковым.

Валерий Поташов / «Столица на Онего»

- Наша находка помогла выявить очень необычные детали погребального обряда, которые были известны специалистам по другим регионам мира, - поянил Жульников. - В частности, по гробнице Тутанхамона, где было обнаружено множество вотивных предметов, которые являлись своеобразными моделями существовавших вещей или их частями. В нашем погребении мы нашли сколы кремниевых и сланцевых орудий. Они очень маленькие, мы их даже не стали показывать в экспозиции, но мы понимаем, что, когда хоронили этого человека, его соплеменники брали от своих кремниевых кинжалов и наконечников какой-то кусочек и клали в могилу. Почему не целые вещи? Это связано с представлением о загробном мире, как о зеркальном — то, что сломано в нашем мире, оно станет целым в загробном.

Хотя самого умершего мы не нашли, тем не менее, сохранился тонкий след, окружающий могилу. Это была явно береста, мы взяли анализ, то есть умершего обернули берестой, посыпали огромным количеством охры и положили сломанный кремниевый наконечник от стрелы. По таким находкам мы можем определить и пол умершего — это был явно мужчина. Причем, характерной особенностью престижной экономики являлось то, что дарообменом занимались мужчины, и они же были носителями этого престижа. Обнаруженные нами янтарные украшения были мужскими!

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