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Как вырастить анис из семян

Новости. Общество
12:20, 26 Августа 2021

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Многим нравится выращивать специи самостоятельно. Они способны не только разнообразить меню и сделать вкусы блюд более яркими, но и стать украшением для участка.

Кроме того, многие специи могут похвастаться целебным эффектом и уникальными способностями. Многим импонирует анис, и тот эффект, который он может обеспечить. Анис можно вырастить самостоятельно, если приложить некоторые усилия. Купить семена аниса можно по ссылке https://yaskravaklumba.com.ua/shop/category/semena/semena-prianyh-kultur/anis.

Выращивание аниса из семян — это увлекательный и интересный процесс. Специя имеет восточные корни. При этом она хорошо приживается в нашем климате. Культура способна выдерживать значительное понижение температуры.

Высаживать семена аниса важно в окультуренную почву. Ее структура должна быть легкой. Сделать землю рыхлой легко при помощи перегноя. Растение относительно неприхотливое и некапризное. Для него необходима слабощелочная или нейтральная почва. Однако это характерно практически для всех растений. Высевать семена аниса желательно ранней весной. В этом случае в приоритете массовая технология посадки. Нет необходимости размещать семена точечно. Таким образом, процесс получится облегчить в разы.

Давайте выделим ключевые этапы высаживания семян аниса. Их перечень таков:

• Перегной тщательным образом рассыпается по поверхности почвы;
• Грядку важно перекопать, перемешивая слои земли с удобрением;
• Затем землю необходимо несколько утрамбовать, но не сильно. Важно исключить пустоты в верхнем слое почвы;
• Необходимо сделать бороздки в 1,5 сантиметра. Желательно придерживаться расстояния между грядками в 35-40 сантиметров;
• На 1 квадратный метр желательно высевать 2 грамма семян;
• Посадку необходимо тщательно полить.

Останется только дождаться первых всходов и момента сбора урожая. Если сделать все правильно, то он не заставит себя ждать. 

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