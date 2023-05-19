Как закрывался Agriculture club в Петрозаводске

Горожане попрощались с независимым арт-пространством Agriculture club.

В субботу, 3 июня, первому независимому арт-пространству Петрозаводска Agriculture club исполнилось 8 лет. Этот же день стал последним в истории Agriculture: проект официально перестал существовать, хозяева помещения отдали оба зала арт-пространства под музей слюдяной фабрики.

Основная программа прощания состояла из встречи старых знакомых. Сначала по видеосвязи созвонились с основательницами Agriculture, Натальей Ермолиной*(признана Минюстом иноагентом) и Светланой Кольчуриной. Вместе с проектным директором пространства Джеем Альбергом и журналистами Александром Фуксом, Анной Яровой, Гошей Чентемировым* (признан Минюстом иноагентом) и Сергеем Маркеловым* (признан Минюстом иноагентом) они обсудили будущее Петрозаводска без "рассадника культуры". После переклички иноагентов участники созвона вспомнили, какой вклад в культуру современного Петрозаводска и Карелии внес Agriculture.

«В середине 2010-х в Петрозаводске жило много творческих людей, у которых не было площадки для общения. Agriculture стал большим городским экспериментом, пространством, которое нужно людям», — вспоминает соосновательница пространства Светлана Кольчурина.

Как прошло закрытие «Рассадника культуры» и что будет с проектами, оставшимися без родной площадки, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».

*Лица, признанные Минюстом иностранными агентами