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Новости. Общество
11:00, 03 Августа 2019
фото: скриншот сайта госзакупок

Как замглавы администрации Питкярантского района продала квартиру своему же муниципалитету

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В Карелии заместитель главы администрации Питкярантского района Людмила Старикова продала свое жилье своей же администрации, в которой числится служащей.

В апреле 2018 года администрация Питкярантского района на сайте госзакупок размещает объявление на приобретение жилых помещений для обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 миллион 344 тысячи 220 рублей 80 копеек. За эти деньги предполагалось купить двухкомнатную квартиру постройки не ранее 1975 года и площадью не менее 41,6 кв. метров.

А 3 мая аукционная комиссия принимает решение заключить контракт с единственным поставщиком. Им стала заместитель главы администрации Питкярантского района по экономике и коммунальной инфраструктуре (сейчас она зам по экономике и финансам) Людмила Адасовна Старикова. Так как она являлась единственным поставщиком, то контракт с ней был заключен за максимальную сумму, которая указана выше. 

Очень странные дела Питкярантского района в материале "Столицы на Онего".

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