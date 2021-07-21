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Как замминистра природы Карелии стал властелином кольца

Новости. Общество
12:46, 22 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Алексей Николаевич Павлов, замминистра природы Карелии двое суток вместе с пожарными, добровольцами и лесоохраной отвоевывал поселок Кудама от огня.

Пока мы разговаривали, к развилке стянулась техника – пожарные машины, скорая, люди на автомобилях, подъехало даже такси.

Народу было много, кто-то отдыхал в машине, кто-то сидел на траве, пил воду, приехала женщина, привезла пиццу, которая мгновенно пропала, отовсюду слышались крики: алло, алло, ты меня слышишь? Черт…, связи нет,… У кого «мегафон»?! Дайте позвонить! Не берет,… Здесь есть где-нибудь связь?

«Есть», - сказал молодой человек и показал на мужчину в форме «Авиалесоохраны», который стоял на крыше пожарной машины и разговаривал по телефону.

Человек в футболке полез на пожарку, поймал связь, но ненадолго. И снова поиски. Вдруг девушка в куртке МЧС крикнула: «Давайте сюда! Здесь берет».

Рядом с моей машиной оказалась зона приема, слабая, но связь. Очертили круг, чтобы не потерять точку. Время от времени в круг вбегали по два человека – разговаривали, но это были счастливчики с «мегафоном».

Мужчина в футболке, что залезал на пожарную машину, оказался замминистра природы Карелии Алексеем Павловым. Он координировал действия по тушению пожара и работал в огне уже вторые сутки, поэтому потерял чиновничий лоск и не выделялся среди обычных людей. Говорил спокойно уставшим голосом, часто искал круг для связи, и мы его назвали властелин кольца. Он улыбнулся.

Что рассказал Алексей Николаевич журналисту, как огонь уничтожил кладбище и кто на пожаре ест булку с маслом, читайте в большом репортаже.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-22 14:04:52
ну если он и Ко не могут соответствующие службы обеспечить материально-техническими средствами, то надо идти самому в поле и показать как надо работать на месте. Иначе тюрьма
Феликс
2021-07-22 13:40:24
Не было бы этой "клоунады" ,простите, и пожаров, ежели ли б до того думали не местом ниже спины, а другим,повыше что находится, и лет 15 - ать назад....
Просто везло до того......
И что? Что то изменится? Да нет , конечно, всё останется по прежнему: телек целый день нам будет квакать про "плохую Украину" и Америку, про наши ракеты и лодки подводные, забывая говорить о нищих пенсиях и маленьких зарплатах.....
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