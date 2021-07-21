Как замминистра природы Карелии стал властелином кольца

Алексей Николаевич Павлов, замминистра природы Карелии двое суток вместе с пожарными, добровольцами и лесоохраной отвоевывал поселок Кудама от огня.

Пока мы разговаривали, к развилке стянулась техника – пожарные машины, скорая, люди на автомобилях, подъехало даже такси.

Народу было много, кто-то отдыхал в машине, кто-то сидел на траве, пил воду, приехала женщина, привезла пиццу, которая мгновенно пропала, отовсюду слышались крики: алло, алло, ты меня слышишь? Черт…, связи нет,… У кого «мегафон»?! Дайте позвонить! Не берет,… Здесь есть где-нибудь связь?

«Есть», - сказал молодой человек и показал на мужчину в форме «Авиалесоохраны», который стоял на крыше пожарной машины и разговаривал по телефону.

Человек в футболке полез на пожарку, поймал связь, но ненадолго. И снова поиски. Вдруг девушка в куртке МЧС крикнула: «Давайте сюда! Здесь берет».

Рядом с моей машиной оказалась зона приема, слабая, но связь. Очертили круг, чтобы не потерять точку. Время от времени в круг вбегали по два человека – разговаривали, но это были счастливчики с «мегафоном».

Мужчина в футболке, что залезал на пожарную машину, оказался замминистра природы Карелии Алексеем Павловым. Он координировал действия по тушению пожара и работал в огне уже вторые сутки, поэтому потерял чиновничий лоск и не выделялся среди обычных людей. Говорил спокойно уставшим голосом, часто искал круг для связи, и мы его назвали властелин кольца. Он улыбнулся.

Что рассказал Алексей Николаевич журналисту, как огонь уничтожил кладбище и кто на пожаре ест булку с маслом, читайте в большом репортаже.