Новости
Сегодня, 26 Июня 2018
Нынешняя отмена пенсий является лишь очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и вдумчиво строилась все годы Советской власти.
26.06.2018, 09:50
Серия развлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню молоди, пройдет в Карелии.
26.06.2018, 09:39
Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.
26.06.2018, 09:35
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев предложил экспертам принять участие в обсуждении "детского бюджета республики".
26.06.2018, 09:24
Жители Карелии пожаловались в Сети на заваленные мусором обочины дороги в Прионежье.
26.06.2018, 09:19
В Сортавальском районе столкнулись автомобиль с мотоциклом, один человек пострадал, сообщает ГУМЧС по Карелии.
26.06.2018, 09:12
Самым популярным направлением использования суммы материнского капитала среди карельских семей является улучшение жилищных условий.
26.06.2018, 09:11
Со дна реки в центре Петрозаводска убраны десятки старых покрышек, бутылки, строительные конструкции, мусорные баки и скамейки, сообщили в администрации Петрозаводска.
26.06.2018, 08:59
В поселке Куркиеки Лахденпохского района жители хоть и платят за вывоз мусора, но все равно вынуждены жить в грязи.
26.06.2018, 08:47
Стая бродячих собак между Древлянкой и микрорайоном Чистый город пугает горожан.
26.06.2018, 08:35
В районе села Деревянное обнаружены земли сельхозназначения, где неизвестные загубили плодородный слой почвы, нарушителей ждет наказание, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
26.06.2018, 08:20
ДТП произошло в Пряжинском районе в тот день, когда бушевал ураганный ветер.
26.06.2018, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 26 июня.
26.06.2018, 07:55
К трем годам лишения свободы приговорен водитель, оказавший сопротивление при задержании сотрудникам ГИБДД, сообщили в городском суде Петрозаводска.
26.06.2018, 07:25
26.06.2018, 07:05
Подросток был сбит насмерть на дороге недалеко от поселка Кутижма Пряжинского района.
26.06.2018, 07:05
Реконструкция железнодорожного вокзала в столице Карелии идет полным ходом, но в очередной раз строителей работодатель оставил без денег.
26.06.2018, 06:40
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Аналитика
25.06.2018 15:50
Политкухня
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
25.06.2018 10:45
21.06.2018 13:30
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Медиа
22.06.2018 14:46
21.06.2018 14:41
20.06.2018 16:52