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Новости

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Сегодня, 26 Июня 2018
Почему власти затеяли пенсионную реформу и к чему она приведет
Нынешняя отмена пенсий является лишь очередным этапом демонтажа той системы социальных гарантий, которая кропотливо и вдумчиво строилась все годы Советской власти.
26.06.2018, 09:50
Соревнования по выпиванию кваса на скорость устроят в Карелии
Серия развлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню молоди, пройдет в Карелии.
26.06.2018, 09:39
"Реформы превратили губернаторов из независимых политиков в чиновников"
Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.
26.06.2018, 09:35
В Петрозаводске обсудят "детский бюджет" Карелии
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев предложил экспертам принять участие в обсуждении "детского бюджета республики".
26.06.2018, 09:24
ФОТОФАКТ: Обочины дороги по пути в деревню Суйсарь завалены мусором 2
Жители Карелии пожаловались в Сети на заваленные мусором обочины дороги в Прионежье.
26.06.2018, 09:19
Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Карелии
В Сортавальском районе столкнулись автомобиль с мотоциклом, один человек пострадал, сообщает ГУМЧС по Карелии.
26.06.2018, 09:12
Пенсионный фонд рассказал, на что жители Карелии тратят материнский капитал
Самым популярным направлением использования суммы материнского капитала среди карельских семей является улучшение жилищных условий.
26.06.2018, 09:11
ВИДЕО: Федеральный канал снял, как в Петрозаводске чистят Лососинку
Со дна реки в центре Петрозаводска убраны десятки старых покрышек, бутылки, строительные конструкции, мусорные баки и скамейки, сообщили в администрации Петрозаводска.
26.06.2018, 08:59
Жители Карелии пожаловались, что у них по всему поселку разбросан мусор 1
В поселке Куркиеки Лахденпохского района жители хоть и платят за вывоз мусора, но все равно вынуждены жить в грязи.
26.06.2018, 08:47
ВИДЕО: Петрозаводчан пугает огромная стая бродячих собак 2
Стая бродячих собак между Древлянкой и микрорайоном Чистый город пугает горожан.
26.06.2018, 08:35
В Прионежье ищут людей, построивших дорогу на землях сельхозназначения
В районе села Деревянное обнаружены земли сельхозназначения, где неизвестные загубили плодородный слой почвы, нарушителей ждет наказание, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
26.06.2018, 08:20
ВИДЕО: На трассе в Карелии микроавтобус врезался в упавшее перед ним дерево 1
ДТП произошло в Пряжинском районе в тот день, когда бушевал ураганный ветер.
26.06.2018, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 26 июня.
26.06.2018, 07:55
Суд Петрозаводска отправил в колонию водителя, ударившего по лицу сотрудника ГИБДД
К трем годам лишения свободы приговорен водитель, оказавший сопротивление при задержании сотрудникам ГИБДД, сообщили в городском суде Петрозаводска.
26.06.2018, 07:25
Погода в Петрозаводске сегодня, 26 июня
26.06.2018, 07:05
Сегодня в Петрозаводске пройдут похороны подростка, погибшего в ДТП за несколько дней до выпускного
Подросток был сбит насмерть на дороге недалеко от поселка Кутижма Пряжинского района.
26.06.2018, 07:05
Строителям ж/д вокзала в Петрозаводске не платят зарплату, сообщили работники 1
Реконструкция железнодорожного вокзала в столице Карелии идет полным ходом, но в очередной раз строителей работодатель оставил без денег.
26.06.2018, 06:40
На день назад
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За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"

Аналитика

25.06.2018 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 4
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 4
21.06.2018 13:30
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Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
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Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
21.06.2018 14:41
Митинг в Питкяранте 19 июня 2018
20.06.2018 16:52
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