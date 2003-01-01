«Как же так, мой хороший»: в ходе СВО погиб житель Кемского района Роман Карху

Названа дата прощания с бойцом.
В зоне специальной военной операции погиб 39-летний житель Кемского района Карелии Роман Карху. Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибшего, земляки написали семье слова поддержки.
— Как же так, мой хороший, я тебе люблю и жду до сих пор тебя, — написала на странице бойца в соцсети Юлия Гракун (Карху).
Дома бойца ждала семья, у него осталась дочь. Прощание с Романом Карху пройдет 14 августа в 14:30 в траурном зале Кеми по адресу: улица Шоссе 1 мая.