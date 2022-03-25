Как жители Петрозаводска опустошают прилавки магазинов

В период действия санкций жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай.

После введения санкций в магазинах возник ажиотажный спрос на социально значимые товары, который при этом сопровождается ростом цен. Охваченные паникой покупатели, опасаясь остаться без стратегического запаса, атаковали торговые точки и создали дефицит сахара, круп, подсолнечного масла, женских прокладок.

Журналист «Столицы на Онего» побывала в магазинах Петрозаводска и узнала, какой товар пользуется наибольшей популярностью у горожан, что подорожало больше всего и как предприниматели справляются с этой покупательской активностью.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».