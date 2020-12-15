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Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений

Новости. Общество
12:50, 16 Декабря 2020
фото: © Харриет Брюис/twitter.com/HattieBrewis
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Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники.

Чуть ли не каждый день глава Карелии Артур Парфенчиков уточняет или изменяет собственное распоряжение о введении ограничительных мер в связи с коронавирусом. И хотя уже понятно, что на полный карантин, как это было весной, жителей республики сажать не собираются, и предприятия закрывать тоже не планируют, Новый год и праздничные каникулы пройдут не как обычно.

Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники. Скажем прямо, не все нам кажутся эффективными и даже просто логичными. Особенно странным выглядит то, что власти республики не стали ограничивать туристический поток в регион, который занимает верхние строчки в российской ковидной статистике. И поэтому Карелию ждет фактически никем не контролируемый наплыв гостей – уже сегодня все номера в гостиницах, все коттеджи и домики забронированы. Отметим, что приезжающим в Карелию туристам не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, так что последствия, думается, не заставят себя долго ждать.

При этом, очевидно, что некоторые пункты распоряжения Артура Парфенчикова, особенно те, что носят рекомендательный характер, исполняться не будут.

Какие ограничения введены и как нам придется в связи с этим отмечать новогодние праздники, подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-16 12:56:07
Ну да , с логичностью как-то не очень, однако.
театральный критик
2020-12-16 13:01:41
zanoza, будешь исполнять как миленькая. :)
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