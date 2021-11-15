Жители Карелии смогут увидеть спектакль в дополненной реальности о культовом стрит-арте Москвы

В мобильном приложении «MTC Live» (12+) запустили digital-спектакль Urban.Moskva (12+) о знаковых для уличного искусства авторах и их культовых работах.

Бесплатно посмотреть спектакль в дополненной реальности можно в любом городе России, в том числе и в Карелии. Рекомендуется выбрать открытое пространство — например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

МТС вместе с Immerse Lab и Human Creative Production оцифровала работы пяти художников стрит-арта – интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета. Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкой» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва».

«Объекты, с которыми предстоит играться зрителю, выбраны не случайно. С одной стороны, мы преследуем цель расширения художественной географии города — все работы находятся на солидной друг от друга дистанции. Теперь, благодаря спектаклю, их можно посмотреть из любой точки города, страны и даже мира. С другой стороны, мы показываем, насколько разнообразным может быть уличное искусство: это и городская метафизика, и концептуализм, и протестный диалог, и работа с ландшафтом, и превращение города в Дом», — объясняет куратор, соавтор идеи и креативный продюсер спектакля Михаил Огер.

В будущем команда проекта планирует создать цикл работ о стрит-арте в разных городах России, каждая из которых позволит окунуться в уличную культуру конкретного города, находясь в любой точке страны.

Скачать приложение МТС Live (12+) можно в App Store и Google Play.

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