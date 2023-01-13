Как жительница аварийного дома в Петрозаводске ходила к чиновникам мэрии правду искать

Петрозаводчанка из дома, признанного опасным для проживания, попыталась пройти в администрации «Столицы Карелии» перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье.

После выхода материала «Дом-призрак и его медсестра», в котором рассказывается о том, как власти Петрозаводска 5 лет назад забыли переселить из аварийного, опасного для проживания дома женщину с ребенком-инвалидом, на сайте городской мэрии появилось сообщение, что проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, должен прийти в мэрию и показать документы, подтверждающие его право состоять на учете. Ну, а вдруг у него что-то изменилось: разбогател — купил квартиру, умер богатый родственник — оставил наследство, всякое бывает.

Ну, а если ничего такого не произошло, и вы по-прежнему живете в невыносимых условиях, то необходимо прийти к чиновникам, доказать, что всем смертям на зло вы еще живы и ждете расселения. Вас посчитают и скажут, сколько еще придется потерпеть.

Так сделала и медсестра из дома-призрака на улице Державина, 16. Евгения пришла в мэрию, чтобы напомнить о себе и узнать, когда ее переселять из опасного жилья.

Но оказалось, что рано ей еще покидать свои апартаменты с крысами.

Подробнее читайте в материале рубрики «Личное мнение» «Попала».