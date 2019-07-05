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Новости. Общество
17:40, 05 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Как жительницу Карелии заставляли отрабатывать алименты

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В Управлении службы судебных приставов Карелии рассказали, как заставляли работать женщину, не желавшую платить алименты своим детям.

В отделе судебных приставов по городу Сортавале находится на исполнении исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Должница лишена родительских прав, дети воспитываются опекунами.

Женщина длительное время свои обязательства не исполняла, поэтому судебным приставом-исполнителем в отношении нее был составлен протокол за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Постановлением мирового судьи женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения - ей было назначено наказание в виде обязательных работ.

Должница наказание отбыла, но к исполнению обязанностей по выплате алиментов так и не приступила.

Далее судебным приставом-исполнителем в отношении должницы был составлен рапорт, что она продолжает уклоняться от уплаты алиментов. Обвинительный акт и уголовное дело в отношении обвиняемой рассмотрены в суде.

Должнице было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Впоследствии сотрудники УФСИН обратились в суд с заявлением о замене должнице наказания и решением суда исправительные работы были ей заменены на лишение свободы сроком 1 месяц 10 дней, который она отбыла полностью.

Никаких выводов со стороны нерадивой матери-должницы не последовало. При этом женщина еще и стала скрываться от судебного пристава-исполнителя и была объявлена в исполнительный розыск.

Розыскники ее местонахождение установили, доставили в отдел судебных приставов в Сортавале. В отношении нее вновь был составлен протокол и постановлением мирового судьи женщина признана повторно виновной в совершении административного правонарушения - ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Должница наказание отбыла, но к исполнению обязанностей по выплате алиментов вновь не приступила. Судебным приставом-исполнителем в отношении нее был повторно составлен рапорт. Новый обвинительный акт и уголовное дело в отношении обвиняемой рассмотрены в суде.

27 мая жительнице Сортавалы вынесен приговор и назначено более суровое наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% от заработка в счет уплаты долга по алиментным обязательствам.

В настоящее время осужденная женщина работает под надзором уголовно — исполнительной инспекции в Сортавале.

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