«Девятка» против СИЗО – 5:3

В Петрозаводске соревновались футбольные сборные сотрудников ИК-9 и СИЗО-1.

Во вторник, 10 марта, пресс-служба УФСИН Карелии сообщила о том, что на футбольном поле стадиона «Спартак» в Петрозаводске соревновались две команды — сотрудников следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 9.



«В борьбе за главный приз соперники продемонстрировали отличную физическую подготовку и боевой настрой. С первых минут стало понятно, что матч будет ярким, динамичным и напряженным, так как обе команды показали высокий уровень владения мячом», — говорится в пресс-релизе.



В результате матч завершился со счетом 5:3 в пользу любителей футбола из ИК-9.



Подобные соревнования проводятся регулярно, отметили в республиканском УФСИН.