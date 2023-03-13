«Девятка» против СИЗО – 5:3

В Петрозаводске соревновались футбольные сборные сотрудников ИК-9 и СИЗО-1.
Во вторник, 10 марта, пресс-служба УФСИН Карелии сообщила о том, что на футбольном поле стадиона «Спартак» в Петрозаводске соревновались две команды — сотрудников следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 9.
«В борьбе за главный приз соперники продемонстрировали отличную физическую подготовку и боевой настрой. С первых минут стало понятно, что матч будет ярким, динамичным и напряженным, так как обе команды показали высокий уровень владения мячом», — говорится в пресс-релизе.
В результате матч завершился со счетом 5:3 в пользу любителей футбола из ИК-9.
Подобные соревнования проводятся регулярно, отметили в республиканском УФСИН.
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