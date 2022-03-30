Какая еда помогает справиться со стрессом и как вкусно приготовить купленную «на ажиотаже» гречу

Продолжаем нашу рубрику «Уроки выживания», в которой эксперты из разных областей делятся своими советами, как пережить кризис.

Сегодня гость нашего издания — шеф-повар петрозаводского ресторана «Кухня» Алексей Спасский.

Мастер кулинарии рассказал нам, какая еда помогает справиться со стрессом, как выбирать продукты в магазине и поделился рецептами, которые сделают необычными даже самое простое блюдо.

Кстати, если после ажиотажа у вас на антресолях накопились килограммы гречки, мы расскажем, как ее вкусно приготовить — нестандартными рецептами поделился шеф-повар ресторана «Ягель» в Петрозаводске Николай Алюнин.

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