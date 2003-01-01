«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

Артистка вместе с возлюбленным разместилась в «егерской сторожке» среди карельских лесов.

Заслуженная артистка России и телеведущая Лариса Гузеева вместе со своим возлюбленным Игорем Бухаровым приехала на зимнюю рыбалку в Карелию. Об этом актриса рассказала в личном аккаунте в соцсети Х.

— Посмотрите, какая красота заснеженная! Господи, какие просторы! — поделилась она впечатлениями от северной природы.

Находясь в пути, знаменитость не переставала удивляться отсутствию освещения вдоль лесной трассы.

— Друзья, ну что я хочу сказать. Вообще, страшно. Ни одного опознавательного знака, навигатор просто завис. Ночь, темень. Страшное дело, как в детективе каком-то. (…) Ни одного фонаря, красота нереальная, я и хотела поехать в такую даль далёкую, но страшно, — рассказала Гузеева.

По приезде пара решила остановиться в «егерской сторожке» — деревянном домике за городом. Местные жители тепло встретили туристов и помогли им разместиться в непривычной обстановке.

Ранее Карелию посетил заслуженный артист России Андрей Мерзликин, известный по фильмам «Бумер» и «Жмурки». Актёр прибыл на остров Валаам, где ему посчастливилось встретиться с дикой лисой.