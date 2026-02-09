«Какая песня без баяна»: аншлаг на концерте Виктора Дукальтетенко в Петрозаводске

Выступление заслуженного артиста России, баяниста Виктора Дукальтетенко, собрало полный зал 8 февраля в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио.
В Петрозаводский музыкальном колледже им. К. Э. Раутио состоялся концерт «Какая песня без баяна», посвященный 100-летию со дня рождения Анатолия Шалаева. Главным гостем стал Заслуженный артист России, лауреат престижных международных конкурсов в Германии и Италии, баянист Виктор Викторович Дукальтетенко, приехавший в столицу Карелии прямком из Санкт-Петербурга.
Дукальтетенко, объехавший с концертами всю страну — от Вильнюса до Камчатки — и выступавший на самых известных сценах, имеет особую связь с Петрозаводском: здесь долгое жил его отец — поэт и преподаватель общественно-политических дисциплин в вузах Карелии — Виктор Петрович Дукальтетенко. Да и сам баянист провёл часть своей юности в Петрозаводске.
Концерт ознаменовался аншлагом: желающих послушать музыку было настолько много, что некоторым зрителям пришлось слушать выступление стоя в проходах. Программа привлекла внимание не только ценителей академической музыки, но и широкой публики.
Сам Виктор Дукальтетенко, видя такой интерес, по-хозяйски со сцены распорядился самых настойчивых зрителей прямо на ступенях у сцены, чем вызвал тёплую реакцию зала.
Артист, безусловно, был «своим» и активно демонстрировал это: он постоянно обращался к слушателям, задавал вопросы и рассказывал истории из жизни, чем не раз вызывал улыбки и смех зала. Благодаря этому концерт обрел более камерный, почти интерактивный формат.
Вместе с коллегами по цеху — Заслуженным артистом Карелии Алексеем Дедюриным, Заслуженным работником культуры Карелии Алексеем Коноваловым, ансамблем русской песни «Катюша» и студентами музыкальных колледжей — Виктор Дукальтетенко представил обширную программу, подарив горожанам настоящий музыкальный вечер.
Он выступал дуэтом, в составе секстета, в качестве солиста ансамбля, а также давал возможность сыграть местным артистам.
Несколько фрагментов выступления можно увидеть здесь:
После концерта нам удалось ненадолго пообщаться с маэстро. Полное интервью с Виктором Дукальтетенко, в котором он расскажет о своей связи с Карелией, творческих планах и взглядах на современную музыку, читайте в ближайшее время.
