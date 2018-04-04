Какая погода будет в апреле в Карелии?

Апрель на территории республики ожидается на 1-2°С выше климатической нормы (норма +0,3°С), сообщила замначальника отдела Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Ишкиной.

По ее словам, количество осадков - в пределах нормы (норма 34 мм). Большую часть месяца формирование погодных условий будет происходить под влиянием циклонов. Ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды, с частыми осадками и в основном немного повышенным относительно нормы температурным фоном.

"В первой декаде месяца дневные температуры прогнозируются в пределах -2,+3°С, ночные -2,-7 °С, в отдельные ночи понизятся до -10,-15°С. Во второй и третьей декадах месяца дневные температуры составят +3, +8°С, в отдельные дни прогрев может достигать +10,+15°С, ночные +3,-2°С, в отдельные ночи при прояснениях вероятны понижения до -3, -8°С", - сказала Елена Икшина на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.