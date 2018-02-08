Какая погода ожидается в пятницу в Карелии

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Завтра, 9 февраля, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем -6, -11.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный, на юге – юго-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -23 градусов по Цельсию. Днем -6, -11, местами до -16.
В Петрозаводске днем небольшой снег.
Температура ночью -12, -14, а днем -7, -9 градусов.
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