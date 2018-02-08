Какая погода ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 9 февраля, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем -6, -11.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, на юге – юго-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -23 градусов по Цельсию. Днем -6, -11, местами до -16.

В Петрозаводске днем небольшой снег.

Температура ночью -12, -14, а днем -7, -9 градусов.