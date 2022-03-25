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Какие факторы влияют на стоимость фарфора

Новости. Общество
11:12, 28 Марта 2022

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Изделия из фарфора пользуются высокой популярностью. Спрос на них не становится менее выраженным с годами.

Продать фарфор дорого более чем реально. В приоритете сотрудничество с надежными и проверенными компаниями, которые специализируются непосредственно на оценке и выкупе старинных предметов.

Антикварный салон «Покровка45» предлагает бесплатную консультацию, честное и прозрачное сотрудничество, а также достойную цену. Здесь возможен выкуп даже тех предметов, которые имеют трещины, сколы, а также прочие дефекты. Салон может похвастаться выгодным расположением. Он находится в центре Москвы.

Специализированные салоны работают со многими видами фарфора. При этом далеко не все из них ценные и могут стоить дорого. Повышенный спрос наблюдается на дореволюционные изделия, агитационный фарфор, оригинальные и авторские скульптуры, которые подписаны их создателями, а также бюсты исторических личностей. Какие критерии могут оказать воздействие на цену? Прежде всего речь идет о следующих:

  • Возраст предмета. Фактор один из ключевых. Тут существует простая и понятная зависимость: чем старее вещь, тем больше за нее можно получить;
  • Состояние предмета. Чем лучше сохранилось изделие, тем дороже оно будет стоить. Если предмет оброс сколами, трещинами и потертостями, то интерес к нему окажется менее выраженным;
  • Уникальность и эксклюзивность предмета. Если вещь редкая или имеет интересную историю, его цена окажется выше. Изделия общего тиража не получиться продать дорого. Чем меньше выпущено экземпляров, или чем меньше их осталось, тем больше шансов обогатиться;
  • Производитель. Этот критерий также важен. Не все производители изготавливали действительно качественный фарфор и пользовались хорошей репутацией. Тут важно изучить историю и мнение экспертов;
  • Подлинность фарфорового изделия. Подделок на рынке немало. Высокую цену салоны готовы платить только за оригинальные товары.

Почему стоит отдать предпочтение антикварному салону «Покровка45»? Прежде всего ввиду того, что компания успешно работает на рынке более 10 лет. За это время она успела заслужить хорошую репутацию и обрести множество положительных отзывов о сотрудничестве. Клиенты в праве рассчитывать на высокий порог безопасности и строгую конфиденциальность. Оценка будет быстрой и качественной.

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