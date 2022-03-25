Какие факторы влияют на стоимость фарфора

Изделия из фарфора пользуются высокой популярностью. Спрос на них не становится менее выраженным с годами.
Продать фарфор дорого более чем реально. В приоритете сотрудничество с надежными и проверенными компаниями, которые специализируются непосредственно на оценке и выкупе старинных предметов.
Антикварный салон «Покровка45» предлагает бесплатную консультацию, честное и прозрачное сотрудничество, а также достойную цену. Здесь возможен выкуп даже тех предметов, которые имеют трещины, сколы, а также прочие дефекты. Салон может похвастаться выгодным расположением. Он находится в центре Москвы.
Специализированные салоны работают со многими видами фарфора. При этом далеко не все из них ценные и могут стоить дорого. Повышенный спрос наблюдается на дореволюционные изделия, агитационный фарфор, оригинальные и авторские скульптуры, которые подписаны их создателями, а также бюсты исторических личностей. Какие критерии могут оказать воздействие на цену? Прежде всего речь идет о следующих:
Почему стоит отдать предпочтение антикварному салону «Покровка45»? Прежде всего ввиду того, что компания успешно работает на рынке более 10 лет. За это время она успела заслужить хорошую репутацию и обрести множество положительных отзывов о сотрудничестве. Клиенты в праве рассчитывать на высокий порог безопасности и строгую конфиденциальность. Оценка будет быстрой и качественной.