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Какие фильмы помогут жителям Карелии вспомнить о главном: KION составил подборку популярных фильмов ко Дню семьи, любви и верности

Новости. Общество
14:26, 06 Июля 2022

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Восемь семейных историй, получивших высокие оценки от кинокритиков

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник — отличный повод вспомнить о самых близких людях, которые поддерживают нас при любых обстоятельствах. В XXI веке семейные ценности пересматриваются, но их значение для общества не отрицается. Онлайн-кинотеатр KION собрал в специальную подборку «Ко Дню семьи, любви и верности» восемь семейных фильмов, которые получили высокие оценки от кинокритиков.

«Маленький воин» (2021, режиссёр Илья Ермолов)

Подросток Витя Касаткин увлекается японским сумо. Хобби, скажем так, не из обычных. Любовь к этому виду спорта мальчику привил отец. Увы, с тех пор как 8 лет назад он уехал в Японию, Витя никогда его больше не видел. Теперь мальчик живет одной мечтой — Касаткин надеется победить в турнире по сумо и поехать на соревнования в Японию. Там-то отец увидит, чего достиг сын, и вернется в семью.

«Крамер против Крамера» (1979, режиссёр Роберт Бентон)

Редкий фильм, получивший пять главных премий «Оскар»: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и лучшую женскую второго плана. Тед (Дастин Хоффман) — успешный работник рекламного агентства, он практически не проводит времени с семьей. Его жена Джоанна (Мерил Стрип) устала сидеть дома с сыном, поэтому уходит из дома — теперь Теду нужно учиться ухаживать за ребенком и вести быт.

«Рыбка Поньо на утесе» (2008, режиссёр Хаяо Миядзаки)

Чудесная сказка от гения анимационного кино. Мальчик Сосукэ счастливо живет с мамой Рисой в небольшой, очень милой деревне. Однажды Сосукэ находит на берегу магическую рыбку — ее зовут Поньо, и она сбежавшая дочь волшебника и морской богини.

«Чудо» (2017, режиссёр Стивен Чбоски)

Экранизация одноименного романа Ракель Харамильо Паласио. Мальчик Огги (Джейкоб Трамбле) родился с синдромом Тричера-Коллинза, нарушением развития черепно-лицевой области. Ребенку пришлось перенести множество операций, но он вырос здоровым и немного стеснительным, боящимся появляться без маски вне дома. Ему предстоит сделать большой шаг — пойти в младшую школу.

«Моя большая испанская семья» (2013, режиссёр Даниэль Санчес Аревало)

У испанцев две главные страсти в жизни: футбол и семья. 2010-й год, чемпионат мира проходит в Южной Африке, близится главный матч для всей страны. Именно на дату его проведения выпадает день свадьбы одного из пяти сыновей семейства Санс.

«Приключения Паддингтона» (2014, режиссёр Пол Кинг)

В Лондоне на остановке поездов Паддингтон отец семьи Генри Браун (Хью Бонневилль) находит говорящего медвежонка. Оказывается, что он приехал в Англию из Перу, где среди лесов жили его разумные дядя и тетя. Они когда-то познакомились с добрым географом — теперь его ищет их племянник.

«Семейка Аддамс» (1991, режиссёр Барри Зонненфельд)

Продолжение культового сериала 1960-х годов о готической семье. Ее глава Гомес (Рауль Хулия) мечтает о встрече с давно потерянным братом Фестером (Кристофер Ллойд), который неожиданно для всех оказывается живым и невредимым. Все кроме отца подозревают в Фестере самозванца и решают проверить его нервы.

«Мой брат — супергерой!» (2019, режиссёр Стефано Чипани)

У Джека (Франческо Геги) две сестры, он мечтает о младшем братике. Мать Катя (Изабелла Рагонезе) беременеет и узнает на УЗИ, что ее будущий сын Джованни (Лоренцо Систо) будет рожден с синдромом Дауна. Она с мужем Давидом (Алессандро Гассман) решает не делать аборт, и вырастить ребенка, сказав другим детям, что их братик такой же, как и они, только видит мир немного по-другому.

Со всеми фильмами из подборки «Ко Дню семьи, любви и верности» онлайн-кинотеатра KION можно ознакомиться по ссылке: https://kion.ru/video/filter/mainPetrFevr 

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