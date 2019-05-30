Какие изменения происходят в лучшем* проекте застройки микрорайона Древлянка-9

Новый детский сад на 300 мест, подземный паркинг, закрытая от автомобилей территория – все это в ближайшее время появится в новом микрорайоне на Древлянке.

По праву жилой комплекс "Каскад" от строительной компании "Век" носит звание лучшего*. Едете ли вы по улице Попова или сворачиваете с улицы Сыктывкарской, сразу обращаете внимание на красивые яркие дома. Солнечный оранжевый, благородный коричневый, спокойный белый – фасады ЖК "Каскад", пожалуй, самые необычные в нашем городе. Семь домов уже радуют глаз, а всего их будет шестнадцать. Дома расположены так, чтобы сформировать просторные внутренние дворовые территории, защищенные от внешнего транспорта и шума города.

Территория комплекса 19 гектаров, при этом плотность застройки достаточно низкая. На первых этажах уже разместились: спортивный клуб, салоны красоты, косметологическая и стоматологическая клиники, медицинский центр и аптека, магазины продовольственных и бытовых товаров, кафе, развивающий центр для детей, управляющая компания "ОнегоСтройСервис", которая ответственно обслуживает "Каскад".

Но что же остальная, большая часть территории комплекса? Здесь царствует спорт, отдых и красота. Во дворах – детские площадки на любой вкус: и горки, и домики, и спортивные стенки, и поле для мини-футбола! Большой детский сад на 300 мест будет возведен уже в этом году напротив школы №43, примыкая к жилому комплексу.

А что родители? Им тоже найдется чем заняться: фитнес на открытом воздухе – тренажёры Маркелова, прогулочные и велодорожки – приятный и полезный отдых вам обеспечен!

Но как же здорово, что все это окружено зеленью - просторные газоны, цветы и кустарники – настоящий ландшафтный дизайн прямо у дома!

Изюминкой комплекса является собственный сквер, который так полюбили жители микрорайона. Сквер – это не просто украшение жилого комплекса, это комфортное место отдыха с освещенными пешеходными дорожками, красивой зеленой зоной и просторной площадкой, на которой в зимний период устанавливается уже знаменитая "Елка с бабочками". Рядом со сквером находится автобусная остановка с остановочным комплексом и пешеходный переход, оборудованный светофором. Все эти объекты были установлены по инициативе руководства строительной компании "Век" за счет собственных средств.

С одной стороны от комплекса "Тропа Ивана Царевича" с велодорожкой. С другой - лесополоса, где приятно прогуляться вечером. По тропинке вдоль речки вы дойдете до храма, расположенного на улице Сыктывкарской, здесь устроены скамейки и зона отдыха. Пройдете еще немного – и вот уже торгово-развлекательный центр "Лотос Plaza", внутри которого расположилось более 140 магазинов. Здесь каждый найдет развлечение по душе: Rocket Planet, многозальный кинотеатр Мираж Синема, детский центр Муравейник, крытый ледовый каток, экопарк "Зоолесье", верёвочный парк и колесо обозрения.

В июне 2019 года начинается строительство нового дома с совершенно другой концепцией - с подземным паркингом и закрытой от автомобилей дворовой территорией. Эти новшества обеспечат еще больший комфорт для будущих жильцов.

Можно много говорить о жилом комплексе "Каскад", но лучше всего – увидеть все своими глазами! Приезжайте на улицу Попова – посмотрите на комплекс, а еще лучше запишитесь на бесплатную экскурсию по тел.33-00-43. Менеджеры строительной компании "Век" не только расскажут обо всех преимуществах комплекса, но и покажут вам демонстрационные квартиры. Ведь одно из важных достоинств новостройки – нетиповые планировки. Вас ждут квартиры от 1-ой до 5-ти комнат на любой вкус! Стоит отметить, что в июне действует специальное предложение на покупку новых квартир! И неоспоримый факт в пользу ЖК "Каскад" - благодарные отзывы тех, кто уже живёт в комплексе.

Если вы хотите купить не просто квартиру, а найти свой дом, где красиво, уютно, комфортно, то лучший жилой комплекс "Каскад" - ваш выбор!

Строительная компания "Век" более 70 лет занимает одну из ведущих позиций на рынке строительства в регионе. Компания единственная в Республике Карелия трижды получила награду "Надежный застройщик России" за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

*Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации "Градостроительство-проект" за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

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