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Какие коммунальные услуги в Карелии подорожали больше установленного властями предела

Новости. Общество
14:42, 04 Марта 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Платежи населения за коммунальные услуги в Карелии в 2021 году выросли в среднем на 3,8% согласно постановлению правительства РФ, но некоторые тарифы поднялись выше этой планки.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 и январе 2022 года.

Предел роста платежей на уровне 3,8% для Карелии был утвержден постановлением правительства России. Такой документ принимается ежегодно для всех регионов страны. На него должны ориентироваться региональные органы власти при установлении тарифов на коммунальные услуги. Они могут быть выше или ниже указанной планки при условии, что средний показатель ее не превысит.

Меньше чем на 3,8% в Карелии вырос тариф на холодное водоснабжение. В январе 2021 года он составлял 36 рублей 69 копеек за кубометр, а в начале 2022 года — 37 рублей 07 копеек. Расчеты показывают, что платежи по этому виду услуг увеличились на 1,04%.

Тариф на природный газ за год вырос с 91 рубля 02 копеек до 93 рублей 48 копеек в месяц с человека (рост на 2,7%).

Все остальные услуги подорожали больше или на уровне предельного индекса.

Тариф на отопление за год вырос с 2450 рублей 33 копеек до 2543 рублей 41 копейки (рост на 3.8%). Горячее водоснабжение подорожало с 174 рублей 86 копеек до 181 рубля 66 копеек за кубометр (рост на 3,9%).

Стоимость электроэнергии в квартирах без электроплит за минимальный объём потребления, в расчёте за 100 кВт/ч увеличилась с 368 рублей до 386 рублей (4,9%). В квартирах с электроплитами —  с 258 рублей до 270 рублей (4,6%).

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