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Какие новые вопросы зададут россиянам на ближайшей переписи населения

Новости. Общество
21:05, 01 Октября 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
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В листы Всероссийской переписи населения добавили вопросы о языке и работе, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

По словам Смелова, в этом году участников будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни, сообщает РИА Новости.

Кроме того, с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.

Смелов пояснил, что дополнительные вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.

Также, добавил замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.

Основной этап переписи из-за пандемии перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг стартовал первый этап в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края и Томской области.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

 

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