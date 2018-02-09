14:58, 09 Февраля 2018
Какие объекты недвижимости попали в список для бесплатной передачи бизнесу в Карелии
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Власти Карелии обнародовали список объектов недвижимости, которые будут переданы в безвозмездное пользование малому и среднему бизнесу после принятия соответствующего законопроекта парламентом.
Эти объекты были перечислены сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и налогам, где обсуждался проект поправок к закону "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия".
Минимущества Карелии представило депутатам предварительный перечень. В него вошли восемь объектов. Это, к примеру, административное 4-этажное здание в Петрозаводске по адресу: ул. "Правды", 36-б.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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