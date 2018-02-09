Какие объекты недвижимости попали в список для бесплатной передачи бизнесу в Карелии

Власти Карелии обнародовали список объектов недвижимости, которые будут переданы в безвозмездное пользование малому и среднему бизнесу после принятия соответствующего законопроекта парламентом.

Эти объекты были перечислены сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и налогам, где обсуждался проект поправок к закону "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия".

Минимущества Карелии представило депутатам предварительный перечень. В него вошли восемь объектов. Это, к примеру, административное 4-этажное здание в Петрозаводске по адресу: ул. "Правды", 36-б.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".