Какие остановки отремонтируют в Петрозаводске

В карельской столице начался ремонт остановочных павильонов, сообщает мэрия.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, ремонт павильонов производится на восьми остановках общественного транспорта. Это остановки: "Травмпункт" (улица Антикайнена), "Еремеева" (улица Кирова), "БСМП" (улица Кирова, у здания молокозавода), "Гостиница Северная" и "Герцена" (проспект Ленина), "Ленинградская" (у разворотного кольца на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта), "Дом мод" (у пересечения улиц Муезерской и Суоярвской), "Ватутина" (около дома 42-а по улице Чапаева).

"Соглашение о выполнении работ по капитальному ремонту павильонов ожидания общественного транспорта достигнуто с ООО "ТехРент". Срок завершения ремонта – первая декада апреля", - отмечают в мэрии.