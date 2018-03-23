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Новости. Общество
18:20, 23 Марта 2018

Какие остановки отремонтируют в Петрозаводске

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В карельской столице начался ремонт остановочных павильонов, сообщает мэрия.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, ремонт павильонов производится на восьми остановках общественного транспорта. Это остановки: "Травмпункт" (улица Антикайнена), "Еремеева" (улица Кирова), "БСМП" (улица Кирова, у здания молокозавода), "Гостиница Северная" и "Герцена" (проспект Ленина), "Ленинградская" (у разворотного кольца на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта), "Дом мод" (у пересечения улиц Муезерской и Суоярвской), "Ватутина" (около дома 42-а по улице Чапаева).

"Соглашение о выполнении работ по капитальному ремонту павильонов ожидания общественного транспорта достигнуто с ООО "ТехРент". Срок завершения ремонта – первая декада апреля", - отмечают в мэрии.

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