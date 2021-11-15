Какие переводы банк может посчитать подозрительными

Банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной.

По закону Центробанк должен противодействовать незаконным денежным переводам, пишут «Аргументы и факты».

Как поясняет преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, банки отслеживают наши переводы и могут приостановить их, если операция покажется сомнительной. В случае систематического нарушения платежной дисциплины, финансовое учреждение заблокирует счет.

Какие же переводы могут смутить банк?

Прежде всего, это часто повторяющиеся расчеты между физическими лицами (или с ними, если речь идет о переводе от юридического лица). Переводы между гражданами в размере более 100 тысяч руб в день (или более 1 миллиона рублей в месяц) гарантированно вызовут интерес банка.

Но сумма перевода — далеко не единственный фактор, на который смотрит банк, решая, является операция подозрительной или нет.

То же самое относится и к ситуациям, когда гражданин осуществляет более 30 переводов в день. Перечисление в пользу сомнительного контрагента (например, интернет-казино) вообще может быть заблокировано в любой момент.

Банк может заблокировать и крупный перевод денег, если он совершен после длительного неиспользования карточки.

К подозрительным переводам с последующей блокировкой финансовое учреждение может отнести и переводы в необычное время суток. Например, ночью.

Быстрое списание или снятие поступивших на счет средств также может трактоваться банком как использование счета для незаконных операций.

Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, используемое для удаленного доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по несвязанным с конкретным клиентом счетам.

Банк не заблокирует счет, если средний остаток по нему не превышает 10% от среднедневного объема операций, но внимание обратит.

«Кроме того, подозрение финансовой организации может вызвать и отсутствие разного рода платежей, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг или мобильной связи).

В общем-то, законопослушному клиенту банка опасаться нечего. Даже при возникновении некой нестандартной ситуации всегда можно представить документы, подтверждающие законность операции (счет, договор и т.п.), а иногда достаточно и простого разъяснения ответственному сотруднику банка характера проводимого платежа», — объясняет Гожий.