Какие предприятия Карелии выиграют от западных санкций

Спустя два месяца после начала санкционного давления на Россию, власти Карелии не растеряли оптимизма и уверяют, что экономика республики не только выдержит, но и получит новые возможности развития.

Основанием для таких заявлений стал, в том числе, стремительный рост заказов, поступающих на карельские предприятия, которые производят или потенциально способны выпускать аналоги импортной продукции.

В числе таких предприятий власти называют «Литейный завод «Петрозаводскамаш», Кондопожский ЦБК, «Русский радиатор» и многие другие.

Какие компании и отрасли экономики Карелии могут выиграть от западных санкций, читайте в статье «Это наш шанс».