Какие сериалы подходят разным знакам зодиака

Составлена подборка сериалов, которые понравятся разным знакам зодиака.

Овнам нужна драма – и в жизни, и на экране. Так что под вечерние бутерброды хорошо зайдут "Во все тяжкие" (18+), "Когда они нас увидят" (18+), "Невероятное" (16+).



У Тельцов сейчас непростой период, пишет Peopletalk. Так что "Удивительная миссис Мейзел" (0+) про стендап, "Чудотворцы" (0+), "Мэр" (0+) – отличный повод посмеяться и поднять себе настроение.



Близнецы любят смотреть сериалы в большой компании. Им понравятся "подростковые" истории – "Очень странные дела" (0+), "Половое воспитание" (16+), "Ривердэйл" (16+).



Раки в душе всегда дети, так что и сериалы им нравятся сказочные (чтобы и костюмы красивые были, и существ мифических побольше): "Карнивал Роу" (16+), "Благие знамения" (16+), "Страшные сказки" (16+).



Львы – ребята горячие и эмоциональные. Они точно оценят сериалы с откровенными сценами типа "Эйфории" (18+) или "Девушки по вызову" (18+). Еще и пересматривать потом самые пикантные моменты будут.



Девы. Ну здесь точно "женские сериалы" про отношения, моду и подруг – "Секс в большом городе" (16+).



Весам подавай что-то посерьезнее – они любят про политику: "Самый громкий голос" (18+), "Хорошая борьба" (18+).



Скорпионы считают себя знатоками людских душ, так что здесь без вариантов – психологические многосерийки. Для выходных – "Возвращение домой" (16+), "Острые предметы" (0+).



Стрельцы ценят честность в отношениях и считают, что все тайное всегда становится явным. Такие оценят хороший детектив – "Охотник за разумом" (16+) или, например, "Убивая Еву" (16+).



Козероги ценят свое время, так что заинтересовать их смогут только мини-сериалы (на большие проекты у них просто не хватит терпения). Для них идеальны "Шпион" (16+) или "Уэйн" (16+).



У Водолеев очень переменчивое настроение, так что им подойдут мини-сериалы, в которых каждая серия – отдельная история. Классика – "Черное зеркало" (18+). Или посмешнее – "Странный город" (16+) про бедняков и богачей.



Может, сразу так и не скажешь, но Рыбы на самом деле те еще романтики, так что им подходят семейные мелодрамы и любовные истории. "Это мы" (16+), "Большая маленькая ложь" (0+) – точно зайдут.