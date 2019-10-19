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Новости. Общество
18:00, 19 Октября 2019
фото: Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел" (0+)

Какие сериалы подходят разным знакам зодиака

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Составлена подборка сериалов, которые понравятся разным знакам зодиака.

Овнам нужна драма – и в жизни, и на экране. Так что под вечерние бутерброды хорошо зайдут "Во все тяжкие" (18+), "Когда они нас увидят" (18+), "Невероятное" (16+).

У Тельцов сейчас непростой период, пишет Peopletalk. Так что "Удивительная миссис Мейзел" (0+) про стендап, "Чудотворцы" (0+), "Мэр" (0+) – отличный повод посмеяться и поднять себе настроение.

Близнецы любят смотреть сериалы в большой компании. Им понравятся "подростковые" истории – "Очень странные дела" (0+), "Половое воспитание" (16+), "Ривердэйл" (16+).

Раки в душе всегда дети, так что и сериалы им нравятся сказочные (чтобы и костюмы красивые были, и существ мифических побольше):  "Карнивал Роу" (16+), "Благие знамения" (16+), "Страшные сказки" (16+).

Львы – ребята горячие и эмоциональные. Они точно оценят сериалы с откровенными сценами типа "Эйфории" (18+) или "Девушки по вызову" (18+). Еще и пересматривать потом самые пикантные моменты будут.

Девы. Ну здесь точно "женские сериалы" про отношения, моду и подруг – "Секс в большом городе" (16+).

Весам подавай что-то посерьезнее – они любят про политику:  "Самый громкий голос" (18+), "Хорошая борьба" (18+). 

Скорпионы считают себя знатоками людских душ, так что здесь без вариантов – психологические многосерийки. Для выходных – "Возвращение домой" (16+), "Острые предметы" (0+).

Стрельцы ценят честность в отношениях и считают, что все тайное всегда становится явным. Такие оценят хороший детектив – "Охотник за разумом" (16+) или, например, "Убивая Еву" (16+).

Козероги ценят свое время, так что заинтересовать их смогут только мини-сериалы (на большие проекты у них просто не хватит терпения). Для них идеальны "Шпион" (16+) или "Уэйн" (16+).

У Водолеев очень переменчивое настроение, так что им подойдут мини-сериалы, в которых каждая серия – отдельная история. Классика – "Черное зеркало" (18+). Или посмешнее – "Странный город" (16+) про бедняков и богачей. 

Может, сразу так и не скажешь, но Рыбы на самом деле те еще романтики, так что им подходят семейные мелодрамы и любовные истории. "Это мы" (16+), "Большая маленькая ложь" (0+) – точно зайдут.

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