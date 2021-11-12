Какие события года больше всего отразились на экономике Карелии

Ситуация в экономике Карелии к концу года выглядит противоречиво.

С одной стороны, растут инвестиции и доходы бюджета, оживились торговля и общепит.

Рост инвестиций идет одновременно с резким увеличением показателей чистой прибыли предприятий Карелии. С начала 2021 года она выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к росту платежей в бюджет за счет налога на прибыль в 2,9 раза. С учетом увеличения других налоговых поступлений собственные доходы бюджета Карелии без федеральной помощи выросли в полтора раза.

С другой стороны, сократилось производство в большинстве отраслей промышленности, выросла доля убыточный предприятий, инфляция «съела» рост зарплат и пенсий.

Подробнее об этом читайте в статье «Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии».