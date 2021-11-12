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Какие события года больше всего отразились на экономике Карелии

Новости. Экономика
11:48, 30 Декабря 2021

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Ситуация в экономике Карелии к концу года выглядит противоречиво.

С одной стороны, растут инвестиции и доходы бюджета, оживились торговля и общепит.

Рост инвестиций идет одновременно с резким увеличением показателей чистой прибыли предприятий Карелии.  С начала 2021 года она выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к росту платежей в бюджет за счет налога на прибыль в 2,9 раза. С учетом увеличения других налоговых поступлений собственные доходы бюджета Карелии без федеральной помощи выросли в полтора раза.

С другой стороны, сократилось производство в большинстве отраслей промышленности, выросла доля убыточный предприятий, инфляция «съела» рост зарплат и пенсий.

Подробнее об этом читайте в статье «Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии».

 

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Комментарии

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кир
2021-12-30 12:05:45
Без московских денег нет у вас экономики, - сказал кот. :)
Гость
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