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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 3 апреля.
10.00 - ЦУКС ГУ МЧС России по РК на ул. Правды, 25-а пройдет заседание комиссии правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
10.15 – в Петрозаводском городском суде начнется рассмотрение дела по существу о гибели детей на Сямозере.
12.00 - главой Карелии Артур Парфенчиков посетит среднюю школу №7 Петрозаводска на ул. Трудовых резервов, 7, где примет участие в открытии музейной выставки.
15.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Анатолия Суржко "Когда меня не будет...".
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