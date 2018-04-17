"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 17 апреля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков до 18 апреля пробудет в Москве с рабочей поездкой.

С 17 до 20 апреля в Карелию с рабочей поездкой прибудет заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.

10.00 - в финно-угорской школе на ул.М.Горького,2 пройдет Всероссийская акция "100 баллов для победы".

10.00 – в Национальной библиотеке РК состоится конференция, посвященная 100-летию карельского писателя Яакко Ругоева.

10.45 - на ул. Повенецкой замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев ознакомится с сходом работ по строительству регионального центра спортивной гимнастики.

По итогам осмотра проведет совещание.

12.30 - в администрации главы РК состоится совещание с участием Рашида Нургалиева по вопросу установки радиомаячной системы посадки типа ILS-2700 и азимутального доплеровского радиомаяка DVOR2000/DME в аэропорту Петрозаводск (Бесовец), а также по вопросу строительства аэровокзального комплекса аэропорта Петрозаводск.

15.00 – в администрации главы Карелии при участии заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева пройдет совещании по вопросу организации производств резидентами ТОСЭР "Надвоицы" и промышленного парка "Надвоицы".

15.00 - в Национальной библиотеке РК пройдет пресс-конференция, посвященная проведению в Карелии Всероссийской акции "Библионочь-2018".

16.00 - заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Нургалиев осмотрит место проведения работ по расчистке русла реки Неглинки и благоустройству прилегающей к реке части парка 50-летия пионерской организации в Петрозаводске. По итогам осмотра пройдет совещание.

16.00 –в администрации Петрозаводска состоится Круглый стол "Мы разные, но сильны единством" в рамках Международного культурно-образовательного форума "Россия и Грузия: навстречу друг другу".

17.00 – в администрации главы Карелии пройдет совещание по вопросу создания воинского мемориала на станции Раменцы Сегежского района, в котором примет участие заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.

17.45 - Секретарь Совета Безопасности РФ Нургалиев ознакомится с ходом строительных работ в МБОУ "Средняя общеобразовательная Петровская школа" при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества.