"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 21 апреля.

Сегодня День местного самоуправления

В 10.00 во Дворце спорта Koral в Петрозаводске пройдет финал спартакиады дошкольников "Маленький чемпион".

В 10.40 в парке Ямка стартуют соревнования "Весенний калейдоскоп-2018" по спортивному туризму.

В 11.00 на Кургане в Петрозаводске пройдет кубок Карелии по пауэрлифтингу.

В 12.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится республиканская научно-практическая конференция "Эхо войны".

В 14.40 на стадионе "Юность" в Петрозаводске состоится первенство по спортивному туризму.

В 15.00 в Карельской государственной филармонии пройдет фестиваль социальных танцев "Танцуют все".

Вечером во всех библиотеках республики пройдут мероприятия акции "Библионочь-2018".