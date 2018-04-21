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Новости. Общество
08:30, 21 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 21 апреля.

Сегодня День местного самоуправления

В 10.00 во Дворце спорта Koral в Петрозаводске пройдет финал спартакиады дошкольников "Маленький чемпион".

В 10.40 в парке Ямка стартуют соревнования "Весенний калейдоскоп-2018" по спортивному туризму.

В 11.00 на Кургане в Петрозаводске пройдет кубок Карелии по пауэрлифтингу.

В 12.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится республиканская научно-практическая конференция "Эхо войны".

В 14.40 на стадионе "Юность" в Петрозаводске состоится первенство по спортивному туризму.

В 15.00 в Карельской государственной филармонии пройдет фестиваль социальных танцев "Танцуют все".

Вечером во всех библиотеках республики пройдут мероприятия акции "Библионочь-2018".

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