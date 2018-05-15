"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 15 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчикова будет с рабочим визитом в Сортавале.

В 11.00 в бассейне "Н2О" начнутся "Президентские спортивные игры" (муниципальный этап).

В 15.30 на стадионах "Спартак" и "Юность" пройдут соревнования среди сборных команд общеобразовательных организаций по легкой атлетике (Спартакиада школьников).

В 19.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится отчетный концерт дирижерско-хорового отделения, посвященный 80-летию учреждения.