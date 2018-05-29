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Новости. Общество
07:55, 29 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 29 мая.

10.00 – на площади Кирова в Петрозаводске состоится торжественная передача новой пожарной машины Кемскому подразделению пожарной охраны.

14.15 - в администрации Петрозаводска состоится комиссия по экономике и финансам.

Олонец с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Беглов.

С 29 по 31 мая в Петрозаводске пройдет летний фестиваль ГТО, открывающий детям возможность попасть в "Артек".

 

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Жители Карелии смогут узнать о выплатах пенсии по "горячей линии"
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