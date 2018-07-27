Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:55, 27 Июля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

По теме

Слабунова требует проверить, не пытают ли заключенных Карелии
27.07.18 08:40
Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии
27.07.18 08:05
Сексологи рассказали, как заниматься сексом в жаркую погоду
26.07.18 23:30
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 27 июля.

В акватории Онежского озера продолжатся регата "Банковский кубок".

В 11.00 в рамках фестиваля "Большой сбор на Онего" в акватории Петрозаводской губы Онежского озера в районе поймы реки Лососинка пройдут детские гонки яхт.

В 15.00 в Большом зале мэрии Петрозаводска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ.

В 21.00 в кафе "Каудаль" выступит петрозаводская группа Milmars.

По теме

Слабунова требует проверить, не пытают ли заключенных Карелии
27.07.18 08:40
Более 11 тысяч нарушений федеральных законов выявлены в Карелии
27.07.18 08:05
Сексологи рассказали, как заниматься сексом в жаркую погоду
26.07.18 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»