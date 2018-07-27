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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 27 июля.
В акватории Онежского озера продолжатся регата "Банковский кубок".
В 11.00 в рамках фестиваля "Большой сбор на Онего" в акватории Петрозаводской губы Онежского озера в районе поймы реки Лососинка пройдут детские гонки яхт.
В 15.00 в Большом зале мэрии Петрозаводска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ.
В 21.00 в кафе "Каудаль" выступит петрозаводская группа Milmars.
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