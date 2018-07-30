"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 30 июля.

В Петрозаводске пройдет Национальный лесной форум.

10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в большом зале администрации Петрозаводска.

11.00 -Главный онколог Северо-Запада Александр Беляев посетит республиканский онкологический диспансер и проведет пресс-конференцию.

15.45 -Пленарное заседание Национального лесного форума "Лес на благо страны и граждан" в Музыкальном театре.

В течение дня на острове Кижи вепсская молодежь примет участие в программе "Народное судостроение и судоходство".