"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 1 августа.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг: "О проведении Дней провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика) в Республике Карелия".

В брифинге принимает участие заместитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте РФ М.Г.Кузьмина.

с 16.00 до 18.00 на участке капитального ремонта автодороги подъезд к междуноародному пограничному пункту пропуска "Вяртсиля" в Сортавальском районе Карелии с 6 по 9 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

С 1 по 9 августа – в деревне Тулокса Олонецкого района пройдет "Вахта Памяти-2018" с участием представителей поисковых отрядов ФССП России. Торжественная церемония открытия 2 августа.