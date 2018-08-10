"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 10 августа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочую поездку в Москву, где проведет ряд встреч.

В 20 часов в ночном клубе "Убежище" в Петрозаводске начнется караоке-вечеринка.

В 23 часа в петрозаводском клубе "Бегемот" стартует Friday Night.