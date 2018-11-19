"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 19 ноября.

10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона продет в мэрии Петрозаводска.

11.00 - Встреча с делегацией Калуги состоится в городской администрации.

11.45 - В СК "Луми" откроется турнир по фигурному катанию "Онежские снежинки".

12.00 - Глава Карелии встретится с новым составом Общественной палаты Карелии.