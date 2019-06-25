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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 25 июня.
14.00 – на стадионе "Спартак" пройдет тестирование ГТО.
15.00 – в Этнокультурном центре в Пряже состоится заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Главе РК.
16.00 – в Музее ИЗО РК пройдет презентация книги Владимира Платонова "Художественное наследие Карелии. Древняя иконопись Обонежья и Западного Беломорья".
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