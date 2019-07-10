"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 10 июля.

10 июля – День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г).



В библиотеках Петрозаводска состоятся литературно-художественные чтения поэмы А.С. Пушкина "Полтава" к 220-летию со дня рождения автора и к 310-летию победы русской армии в Полтавском сражении.





10-11 июля – официальная делегация Карелии примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, основателей Валаамского монастыря.



14.15 – на ул. Правды, 25а пройдет заседание Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2019/2020 годов в РК.