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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 7 февраля.
Глава Карелии Артур Парфенчиков примет в Московской области участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоятся публичные слушания о внесении изменений и дополнений в устав городского округа.
В 18.00 в Национальном музее Карелии пройдет публичный лекторий "Оккупационный режим в Петрозаводске 1941–1944 гг".
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