"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 20 февраля.

10.00 - в малом зале правительства РК состоится встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге Габором Ференцем Надем.

10.00 - в центре оценки качества образования на пр. А.Невского, д.57 пройдет акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

14.00 – в каминном зале администрации главы РК Артур Парфенчиков встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и вооруженных сил России.

14.30 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по проекту решения Петросовета "О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 "Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в ПГО".

16.00 – в мэрии Петрозаводска, 201 каб. состоится заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на общественной территории Петрозаводска. Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий ПГО для голосования и определение проектов-победителей по благоустройству дворовых территорий карельской столицы.

16.15 - в конференц-зале бизнес-инкубатора Карелии на наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, каб. 10 пройдет Российско-венгерский бизнес-форум.



18.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Пархоменко, 28 состоится XVII фестиваль камерной музыки "Наполним музыкой сердца".