"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 22 марта.

10.00 - заседание Законодательного собрания РК.

10.00 - в центре "Истоки" на ул. Кооперативная, 7а пройдет общегородская акция "Экстренная помощь" для лиц без определенного места жительства с целью профилактики инфекционных заболеваний среди бездомных граждан и оказания им срочной социальной помощи.

10.30 – в Петрозаводском городском суде продолжатся прения по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

11.00 - В МВД Карелии состоится пресс-конференция по теме "мошенничество".

12.00 - в Сортавале пройдет обучающий семинар для некоммерческих организаций по привлечению государственного финансирования на реализацию социальных проектов.

15.00 – в Национальной библиотеке РК будет представлен проект "Литературный четверг": встреча "Женщины на русском престоле: 450 лет Дома Романовых".

16.00 -в Национальной библиотеке РК состоится презентация переиздания книги В.П. Дукальтетенко "И вновь заре навстречу".