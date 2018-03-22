Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
07:55, 22 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 22 марта.

10.00 - заседание Законодательного собрания РК.

10.00 - в центре "Истоки" на ул. Кооперативная, 7а пройдет общегородская акция "Экстренная помощь" для лиц без определенного места жительства с целью профилактики инфекционных заболеваний среди бездомных граждан и оказания им срочной социальной помощи.

10.30 – в Петрозаводском городском суде продолжатся прения по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

11.00 - В МВД Карелии состоится пресс-конференция по теме "мошенничество".

12.00 - в Сортавале пройдет обучающий семинар для некоммерческих организаций по привлечению государственного финансирования на реализацию социальных проектов.

15.00 – в Национальной библиотеке РК будет представлен проект "Литературный четверг": встреча "Женщины на русском престоле: 450 лет Дома Романовых".

16.00 -в Национальной библиотеке РК состоится презентация переиздания книги В.П. Дукальтетенко "И вновь заре навстречу".

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