"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 24 марта.

В 9.40 в инновационно-технологическом парке ПетрГУ (ауд. 203, 205) состоится чемпионат по игре го.

В 10.00 на трассе "Фонтаны" начнется лыжный фестиваль "Зимние фонтаны". В 15.00 - старт трассы "Фонтаны". Тестирование норм ГТО, дисциплина "поход".

На базе развлекательного центра "Горка" в Петрозаводске в 10.00 состоятся первые Республиканские соревнования по горным лыжам "Кубок Горки для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)". Мероприятие состоится в рамках спортивного проекта для детей с ограниченными возможностями «Я МОГУ!», поддержанного Фондом президентских грантов.

В 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе (Петрозаводск, ул. Ключевая, 10) пройдет республиканский фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО" (церемония открытия - в 10.45).

В 11.55 в ресурсном центре развития дополнительного образования Петрозаводска (ул. Крупской, 12) откроется детский технопарк-кванториум "Сампо" и пройдет республиканский этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций Республики Карелия.

В 12.00 в Доме бокса (ул. Шотмана, 38-а) состоится открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по кикбоксингу.

С 15.00 до 18.00 в арт-пространстве Agriculture_club пройдет Международный ресторанный день.

В 16.00 во Дворце спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50) откроется межрегиональный турнир Республики Карелия по мини-футболу среди ветеранов памяти Н.В. Петрова (ветераны 45+). Игры пройдут с 14.00 до 21.00.

В 18.00 в Музыкальном театре Карелии – премьера, опера П. Масканьи "Сельская честь".

В 19.00 в ПетрГУ состоится 1/8 финали региональной лиги Клуба Веселых и находчивых.

С 20.30 до 21.30 в мире пройдет акция Час Земли. Во время акции обычно отключают осветительные устройства и электроприборы, не используют компьютеры, телефоны и другие блага цивилизации, отключают иллюминацию на зданиях, освещение в помещениях.