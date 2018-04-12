"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 12 апреля.

В 10.00 правительство Карелии обсудит социально-экономическое положение республики, а также готовность региона к лесным пожарам.

В 14.00 в Карельском колледже культуры и искусств откроется фестиваль творчества студентов средних профессиональных образовательных организаций "Студенческая весна – 2018".

В 16.00 в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

В 17.00 в Доме бокса в Петрозаводске стартуют чемпионат и первенство по боксу.

В 18.00 в Петрозаводском государственном университете состоится торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

В 19.00 в Театре кукол Карелии пройдет концерт фольклорного ансамбля музея-заповедника "Кижи".