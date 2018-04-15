"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 15 апреля.

14.00 - в Городском Доме культуры на пл. Кирова, 1 молодежная театральная студия "Зеркало" русского общества "Родник" (г. Рустави, Грузия) покажет музыкально-литературный спектакль "Нас двадцать миллионов незабытых", посвященный роли Грузии в Великой Отечественной войне.

14.00 - в Городском Доме культуры на пл. Кирова, 1 пойдет командная игра "Знатоки народов Карелии".

18.00 - в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится Фестиваль КВН на кубок главы Петрозаводского городского округа.

18.00 - в Центре социальных инициатив на ул. Красная, 10 пройдет финал соревнований и церемония награждения победителей Открытого чемпионата РК по танцевальному спорту и Первенства Северо-Западного Федерального округа по танцевальному спорту.